Два человека пострадали от файеров на концерте в Петербурге

В Санкт-Петербурге две женщины пострадали во время концерта группы "Дельфин", когда несколько зрителей зажгли файер-факелы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 18 августа в клубе Roof Place на улице Кожевенной Линии.

Отмечается, что в толпе фанаты коллектива решили добавить эмоций собравшимся и подожгли файер-факелы. Искры от пиротехнического огня угодили в глаза двух находившихся рядом женщин.

37-ми и 40-летнюю пострадавших доставили в травмпункт с эрозией роговицы и химическими ожогами глаз.

Нарушителей правил безопасности из зала вывела охрана клуба, после чего они сбежали.