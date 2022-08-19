https://news.day.az/world/1488296.html Два человека пострадали от файеров на концерте в Петербурге - ВИДЕО
Два человека пострадали от файеров на концерте в Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге две женщины пострадали во время концерта группы "Дельфин", когда несколько зрителей зажгли файер-факелы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 18 августа в клубе Roof Place на улице Кожевенной Линии.
Отмечается, что в толпе фанаты коллектива решили добавить эмоций собравшимся и подожгли файер-факелы. Искры от пиротехнического огня угодили в глаза двух находившихся рядом женщин.
37-ми и 40-летнюю пострадавших доставили в травмпункт с эрозией роговицы и химическими ожогами глаз.
Нарушителей правил безопасности из зала вывела охрана клуба, после чего они сбежали.
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