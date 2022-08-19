В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло вблизи села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли).

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:18 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.