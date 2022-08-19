https://news.day.az/world/1488319.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло вблизи села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли).
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 03:18 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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