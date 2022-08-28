В Ереване ломом убили индийского студента

Тело гражданина Индии с многочисленными ранениями и увечьями обнаружено у павильона стройматериалов в Ереване.

Как передает АПА со ссылкой на армянские СМИ, сообщение о преступлении поступило в полицию рано утром 28 августа. Инцидент произошел на улице Давид Бек, административный район Эребуни.

Прибывшие к месту трагедии правоохранители обнаружили тело молодого мужчины со множественными травмам на голове, рядом лежал металлический лом со следами крови.

По информации, убитый учился в одном из ереванских вузов. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.