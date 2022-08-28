https://news.day.az/world/1490614.html В Ереване ломом убили индийского студента
В Ереване ломом убили индийского студента
Тело гражданина Индии с многочисленными ранениями и увечьями обнаружено у павильона стройматериалов в Ереване.
Как передает АПА со ссылкой на армянские СМИ, сообщение о преступлении поступило в полицию рано утром 28 августа. Инцидент произошел на улице Давид Бек, административный район Эребуни.
Прибывшие к месту трагедии правоохранители обнаружили тело молодого мужчины со множественными травмам на голове, рядом лежал металлический лом со следами крови.
По информации, убитый учился в одном из ереванских вузов. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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