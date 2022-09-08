https://news.day.az/world/1493942.html На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II - ВИДЕО
На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II - ВИДЕО
На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что британская королева скончалась на 97-м году жизни. На протяжении последних нескольких месяцев она испытывала проблемы со здоровьем.
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