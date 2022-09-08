На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II
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На ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что британская королева скончалась на 97-м году жизни. На протяжении последних нескольких месяцев она испытывала проблемы со здоровьем.