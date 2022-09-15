Из Украины впервые с начала апреля вылетел гражданский самолет

Первый с апреля 2022 года коммерческий самолет вылетел во вторник с территории Украины.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

По сведениям канала, самолет Airbus A320 вылетел во вторник из города Львов на западе Украины и приземлился в Польше. До этого авиалайнер находился во Львове несколько месяцев. Утверждается, что это первый с апреля текущего года коммерческий самолет, вылетевший с территории Украины.

"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS вылетел вчера из Львова в Катовице", - сказал телеканалу директор по коммуникациям Flightradar. Точное время вылета самолета неизвестно, так как экипаж включил транспондер после пересечения границы с Польшей. Вероятно, это было сделано в целях безопасности, полагает представитель сервиса.

Указывается, что самолет принадлежал венгерской бюджетной авиакомпания Wizz Air и сейчас зарегистрирован на эту компанию.