Британия: новый скандал в королевской семье

Дети принца Гарри и Меган Маркл могут получить титулы принца и принцессы, но будут лишены возможности называться "Ваше Королевское высочество". Это, по утверждению Daily Express, привело к новому скандалу в британском королевском семействе, передает Day.Az.

Источник издания, близкий к Букингемскому дворцу, утверждает, что король Карл III согласился пожаловать сыну Гарри и Меган, трехлетнему Арчи, титул принца, а их годовалой дочери Лилибет, - титул принца.