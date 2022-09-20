Инфляция в Японии ускорилась до максимума

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Инфляция ускорилась по сравнению с июльскими на 2,6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд.

Ускорение инфляции связано с подорожанием топлива и продуктов питания на фоне конфликта в Украине и снижения японской иены, пишет Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в августе увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,4% в июне. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка пятый месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с октября 2014 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 2,7%.

Продукты питания в Японии в прошлом месяце подорожали на 4,7%, топливо, электро- и водоснабжение - на 15,6%, одежда и обувь - на 1,5%. Стоимость образовательных услуг повысилась на 0,7%, транспортных - на 0,6%. Медицинское обслуживание подешевело на 0,7%.

Потребительские цены в Японии в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.