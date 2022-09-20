Страны-участницы ОДКБ проведут масштабные учения

Страны-участницы ОДКБ проведут серию совместных учений "Рубеж-2022" в Казахстане, Кыргызстан и Таджикистане осенью 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, передает Day.Az.

Отмечается, что в октябре в учениях на полигоне Харбмайдон примерно в 20 км от границы с Афганистаном примут участие танкисты российской военной базы в Таджикистане.

"В настоящее время танкисты отрабатывают вопросы боевого слаживания экипажей, маскировки, выбора и занятия огневых позиций в опорных пунктах, организации системы огня", - сообщили в пресс-службе.

Также сейчас наводчики-операторы выполняют боевые стрельбы из вооружения танка по появляющимся, движущимся, наземным и низколетящим воздушным целям на горном полигоне Ляур. Механики-водители преодолевают участки труднопроходимой пересеченной местности с препятствиями.

До этого сообщалось, что в Молдавии на полигоне национальной армии Бульбоака проходят учения Scutul de foc-2022 ("Огненный щит"-2022), в которых участвуют подразделения из Румынии и США.