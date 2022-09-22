Два кенгуру устроили ожесточенный бой на дорожном перекрестке

По-настоящему звериные бои развернулись в австралийских городах, которые сейчас переживают нашествие кенгуру. Животные теперь делят территорию прямо посреди улиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так, эти двое самцов начали выяснять отношения на дороге, не обращая внимания даже на проезжающие рядом машины.

На кадрах видно, что кенгуру, как борцы UFC, сражаются сначала нижними лапами, а затем переходят в партер, где и определяется победитель.