https://news.day.az/world/1497034.html Два кенгуру устроили ожесточенный бой на дорожном перекрестке - ВИДЕО
Два кенгуру устроили ожесточенный бой на дорожном перекрестке - ВИДЕО
По-настоящему звериные бои развернулись в австралийских городах, которые сейчас переживают нашествие кенгуру. Животные теперь делят территорию прямо посреди улиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так, эти двое самцов начали выяснять отношения на дороге, не обращая внимания даже на проезжающие рядом машины.
На кадрах видно, что кенгуру, как борцы UFC, сражаются сначала нижними лапами, а затем переходят в партер, где и определяется победитель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре