Катар захотел поставлять энергоносители в Европу по долгосрочным контрактам

Катар захотел сосредоточиться на долгосрочных контрактах в поставках энергоносителей в Европу на фоне энергокризиса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министра иностранных дел страны Мохаммеда бен-Абдулрахмана Аль Тани, передает Day.Az.

"Катар готов помочь облегчить кризис с поставками энергоносителей, но хочет сосредоточиться на долгосрочных контрактах", - отметил Аль Тани.

В середине сентября в интервью французскому журналу Le Point эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что поставки из Катара не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны. По словам главы государства, Катар хочет помочь Европе и намеревается поставлять этой части евразийского континента газ в ближайшие годы.