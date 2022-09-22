Таиланд планирует запретить импорт пластикового лома

Власти Таиланда планируют запретить импорт пластикового лома к 2025 году, чтобы избежать статуса "мировой мусорной корзины". Об этом в четверг сообщили в департаменте по связям с общественностью при правительстве королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 14 заводов по переработке пластмасс, которые в настоящее время расположены в зонах свободной торговли, получат разрешение на импорт пластикового лома до 2024 года. Это будет осуществляться в два этапа. Во время первого, который начнется в 2023 году, планируется ограничить количество импортируемого лома на основе фактических производственных мощностей. Второй этап начнется в 2024 году, когда будет разрешено только 50% импорта, после чего в 2025 году последует полный запрет.

Вместе с тем к 2027 году власти рассчитывают, что 100% пластиковых изделий будут поступать в систему вторичной переработки, а количество таких отходов, которые могут попасть в море, сократится на 50%. К этому же времени ожидается появление инструментов для более эффективного обращения с пластиковыми отходами.