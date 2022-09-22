Индекс Гонконгской фондовой биржи опустился до 11-летнего минимума

Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг завершились падением котировок на фоне повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Индекс Hang Seng сократился на 296 пунктов (1,61%), до отметки 18 147, свидетельствуют данные площадки. Это самое низкое значение биржевого индикатора за последние 11 лет. Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с финансовым сектором и недвижимостью. На 3,68% подешевели ценные бумаги банковского гиганта HSBC.

Негативная динамика на бирже отмечена на фоне объявленного повышения ФРС США базовой процентной ставки на 0,75 п. п., до 3-3,25%. Вслед за этим Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции ЦБ в этом специальном административном районе Китая, также повысило базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 3,5%.

Секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) местной администрации Пол Чан предупредил, что это способно замедлить внешний спрос и ударить по экспорту Гонконга, а также ухудшить ситуацию на рынке недвижимости.