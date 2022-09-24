В России конкуренты своеобразно предупредили ритуальщика

Хозяину похоронной конторы в Тольятти залили нечистотами автомобиль для траурных процессий. Полный катафалк экскрементов - своеобразное предупреждение от конкурентов, уверен бизнесмен.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ведь в городе уже давно идет настоящая битва между ритуальными фирмами. Взаимные угрозы, потасовки, которые происходят прямо на кладбище, - уже привычные ситуации, а вот диверсии с использованием ассенизаторов, происходят впервые.

Хозяин ритуальной конторы из Тольятти рассказывает, что временно остался без средства заработка. У катафалка помят бампер, выбиты стекла и сломан двигатель. И все это не последствия ДТП, а результат атаки нечистотами.

Борьба за рынок ритуальных услуг в Тольятти продолжается уже не первый год. Директор одного из похоронных бюро Артем Куликовский отмывает машину от фекалий и размышляет, как выйти на след тех, кто это сделал. По его словам, таинственные злоумышленники взяли в заложники его охранника. Угрожали ножом и избивали.

После этого испортили автомобиль, причем весьма изощренным способом. Куликовский уверен, что сделали это бандиты из местной ОПГ, которые пытаются полностью взять в свои руки весь похоронный бизнес в городе.

"Все ритуальные фирмы обязаны капать могилы на всех кладбищах города только через одну. И, соответственно, катафалки, подготовки по телу умерших должны делать также через них. Мы с этим не согласны. Мы эти услуги оказываем гораздо дешевле монополистов и естественно услуги предоставляем сами", - уточнил директор похоронного бюро Артем Куликовский.

Преступление, уверен Куликовский, совершили его конкуренты, которые тесно сотрудничают с местными бандитами. Мы связались с руководством этой компании, но там ответили, что вредителей надо искать в другом месте.

"Сколько захоронений у них и сколько захоронений у нас. Являются ли они нам вообще конкурентами или нет? И, например, у других конкурентов намного больше захоронений, чем у них. Но почему-то от них никакой лживой информации на нас не поступает", - заявила директор похоронного бюро Ирина Родионова.

Артем Куликовский боится за свою и жизни своих коллег. Так неизвестные зимой уже напали на дом скандального разоблачителя ритуальщиков-бандитов Азата Туймасова. По его оценкам, ежемесячный доход от похоронного бизнеса в городе составляет не меньше ста миллионов рублей.

А реальный хозяин - не муниципалитет, а якобы авторитетный предприниматель, который в свое время расставил везде своих людей. Видимо, эту борьбу смогут остановить лишь стражи порядка. Но для этого придется провести серьезное расследование, которое, вероятно, займет не один год.