Дания выделит $664 млн для поддержки населения на фоне энергокризиса

Власти Дании согласовали пакет помощи населению в размере 5,05 млрд датских крон ($664 млн) на фоне роста цен на электроэнергию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Berlingske.

"Чтобы укрепить уверенность домохозяйств [в завтрашнем дне], правительство согласовало схемы замораживания расходов и снижения налога на электроэнергию, а также увеличение детского пособия", - заявил министр финансов Дании Николай Ваммен.

В первой половине 2023 года налог на электроэнергию будет снижен с 69,7 эре (9 центов) за кВт•ч до 0,8 эре (0,1 цента). Такая мера обойдется бюджету в 3,5 млрд датских крон ($460 млн). Пакет помощи для домохозяйств и предприятий включает возможность оплаты в рассрочку части расходов на электроэнергию, газ и центральное теплоснабжение.

В январе 2023 года власти также выплатят по 660 крон ($87) на каждого ребенка.