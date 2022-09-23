Госдеп США о ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты "не услышали ничего особенно позитивного" от представителей Ирана касательно перспектив переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не услышали ничего особенно позитивного в Нью-Йорке на этой неделе", - сказал он. По словам американского дипломата, позиция США остается неизменной и заключается в том, что Ирану необходимо предоставить доступ инспекторам МАГАТЭ с целью проверки происхождения частиц урана на незадекларированных ядерных объектах. "Если Иран хочет разрешить эти вопросы, <...> им просто нужно предоставить ответы и доступ МАГАТЭ", - сказал он.