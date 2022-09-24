https://news.day.az/world/1497913.html МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации
МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации
МИД Украины принял решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.
"23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине, - говорится в заявлении. - Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана на Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве".
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