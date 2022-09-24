В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы

Венгрия имеет достаточно запасов газа в преддверии зимы, однако ряду стран Европейского союза (ЕС) без российского топлива пережить зиму невозможно. Об этом заявил глава венгерской дипломатии Петер Сиярто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава МИД отметил, что ему неизвестно, что об этом думают западноевропейские страны. Кроме того, он подверг критике заявления ряда чиновников о высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сиярто, необходимо оценивать этот показатель не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждом государстве.

Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100 процентов, подчеркнул министр иностранных дел. "При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23 процента, в нашем случае - 41 процент", - заключил Сиярто.