В Германии предупредили об угрозе внутренней безопасности страны

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (БКА) утверждает, что внутренней безопасности страны может грозить опасность из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции. Об этом сообщает Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также БКА сообщает об исламистах, которые призывают воспользоваться текущей ситуацией в Украине и шаткой экономической ситуацией в Европе и начать нападать на экономическую инфраструктуру Германии.

Также ведомство опасается, что в стране может возникнуть такая же ситуация, как это было с протестами против ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса в 2020 году

"Если значительная часть населения почувствует или действительно попадет в условия, угрожающие существованию, в результате принятия политических решений", - говорится в заявлении БКА.