Страны ЮНЕСКО выступили за возвращение скульптур Парфенона в Афины

Межправительственная комиссия ЮНЕСКО и большинство стран-членов выступили с поддержкой Греции, которая требует вернуть скульптуры Парфенона из Лондона в Афины. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рад сообщить, что в наших длительных и постоянных усилиях по воссоединению скульптур Парфенона в Греции мы получили поддержку от подавляющего большинства государств-членов, а также от Межправительственной комиссии ЮНЕСКО. Спасибо за эту поддержку. Сколько бы времени это ни заняло, скульптуры Парфенона в конце концов вернутся домой", - сказал Мицотакис.

В ХIХ веке мраморные шедевры храма Парфенон были незаконно вывезены из Греции. В настоящее время они выставлены в Британском музее в Лондоне.