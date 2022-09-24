В России подадут в суд армянку за мошенничества

Громкий скандал разгорелся вокруг авторских курсов известного бьюти-блогера Гоар Аветисян. Подписчики уличили ее в жестоком обмане - девушка продавала своей многомиллионной аудитории уникальный секрет быстрого похудения на своем примере. Вот только заключался он вовсе не в соблюдении правильного питания, как преподносила инфоцыганка, - Аветисян просто легла под нож хирурга. А все ее диеты оказались не просто неэффективны, а крайне опасны для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

- Я официально объявляю о старте продаж на мою авторскую программу. Ура!

Так весело, с шарами и конфетти визажист, звезда и блогер с почти 12-миллионной аудиторией Гоар Аветисян зазывала подписчиков купить ее авторский метод похудения. Секрет стройности без диет, тренировок и стресса интернет-дива оценила в 3,5 тысячи рублей с человека. А получила один из самых мощных интернет-скандалов. Теперь и с судебными тяжбами - моральный ущерб от такой торговли фитнес-тренер Василий Смольный оценил в 350 миллионов рублей.

"Происходит обман. Человек говорит: "Это мой курс, но я себе отрезала жир, но это мой курс, там будет сто рецептов, но на самом деле я похудела с помощью резекции желудка и пластической хирургии", - заявил он.

Основная претензия - Гоар недоговаривает, над ее внешним видом серьезно поработал хирург.

Липосакция, пластика живота, подтяжка груди, липомоделирование - на красоте блогер не экономила. По самым скромным подсчетам, на масштабный пластический тюнинг звезда потратила 2 миллиона рублей.

"Мы сформировали ей талию, подправили немного ягодицы операционным путем. Через год мы подрезали лишнюю кожу", - сказал пластический хирург.

Этим хирургические вмешательства не ограничились. Бывший супруг Гоар недвусмысленно намекнул: звезда еще и уменьшила желудок.

- Я расскажу, как похудела, тошно смотреть. Хватит врать, расскажи про резекцию желудка.

Интерес к курсу визажист подогрела историями клиенток про чудесное исцеление от гинекологических проблем тех, кто прошел курс. Врачи в такие чудеса не верят. Более того, диетологи говорят: методы блогеров могут быть опасны для жизни.

"Пришел ко мне такой пациент, которого вел блогер. Когда я посмотрела результаты лабораторных тестов, я увидела глубоко больного человека, с теми патологиями, которые могут быть несовместимыми с жизнью. То есть человек в состоянии оксидативного стресса, в состоянии высокой токсичности организма", - отметила врач-диетолог, врач-кардиолог Маргарита Королева.

После череды громких разоблачений от Гоар стали отворачиваться подписчики.

Мария захотела вернуть деньги за курс, который еще и не стартовал. От службы поддержки получила ответ: денег своих не увидит, якобы услуга уже была оказана.

"Мне сказали, что мне был предоставлен доступ на сайт, то есть логин и пароль, и это является уже оказанной услугой, поэтому мне не смогут вернуть денежные средства", - сказала она.

Когда девушка пригрозила пожаловаться в Роспотребнадзор, деньги все-таки согласились вернуть, но это, скорее, исключение. Как правило, условия невозврата средств прописывают в договоре оферты, который клиенты редко читают.

"Если идет односторонний отказ покупателя, слушателя, обучающегося от прохождения курса, преподаватель, если он был готов провести курс, вправе деньги не возвращать", - подчеркнул юрист, судебный эксперт Юрий Капштык.

"На прошлых двух курсах Гоар заработала около миллиарда рублей. И сейчас та же самая команда продюсеров, три человека, запускают уже курс Гоар по похудению. Этот запуск делается через шесть разных сайтов. На каждом сайте свое ИП, принимающее деньги. Я предположил, что это схема ухода от налогов", - считает блогер Станислав.

По оценке независимых блогеров, так Гоар могла бы опять заработать 350 миллионов рублей. Но из-за шумихи похудевшая звезда рекламу диеты срочно свернула, а от взволнованных поклонников спряталась за спинами менеджеров и помощников.