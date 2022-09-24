Бензин в США продолжил дорожать после почти 100 дней снижения

Цены на бензин в США продолжили расти уже два дня подряд после снижения, которое длилось 99 дней подряд. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ассоциации, средняя цена на американских автозаправках была на уровне $3,684 за галлон. При этом в среду этот показатель был на уровне $3,681 за галлон. При этом максимальные цены за всю историю наблюдений за бензин были зафиксированы 14 июня. Тогда галлон топлива стоил $5,016.