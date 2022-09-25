В Австрии стоимость отопления вырастет на 50% в 2022 году

Стоимость отопления в Австрии в 2022 году вырастет в среднем на 50%, написала газета Kleine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, цена на центральное отопление удвоится в Вене в этом году. В федеральной земле Штирия стоимость отопления повысится на 65% для 100 тыс. домохозяйств до конца 2022 года. Для потребителей в федеральной земле Каринтия цена на эту услугу вырастет до 40% относительно 2021 года.