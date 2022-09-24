Греция сама нарушает санкции и игнорирует диалог

Анкара отвергла обвинения премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в адрес Турции, озвученные с трибуны Генассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Турции назвали высказывания греческого премьера "очередным примером искажения фактов и враждебности".

Глава правительства Греции, выступая ранее на 77-й сессии ГА ООН обвинил Анкару в дестабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и Кавказе".

В заявлении турецкого представительства при ООН по данному поводу говорится, что роль Турции в регионе и за его пределами получила высокую оценку международного сообщества.

В заявлении подчеркивается, что Анкара выполняет все требования санкций, принятых на уровне СБ ООН.

"Обвинения Афин в адрес Анкары по вопросу рестрикций являются ярким примером "двойных стандартов", так как Греция сама нарушает санкции, переливая нефть с танкеров из подсанкционных стран на другие суда.

"Турция не оспаривает территориальную целостность и единство Греции. Подобные заявления являются частью антитурецкой пропаганды. Анкара в отличии от Афин призывает к основанному на международном праве, честному и содержательному диалогу для урегулирования споров в Эгейское море", - говорится в заявлении.

Турецкая делегация напомнила, что Греция с 1 июня 1995 года угрожает Турции расширить территориальные воды за пределы 6 морских миль. Кроме того, Греция размещает все больше вооружения на островах на востоке Эгейского моря, нарушая тем самым международные обязательства.

Вместе с тем, греческая сторона унижает достоинство и создает угрозу для жизней мигрантов, что фиксируют не только Турция, но и многие международные организации. "Призываем Грецию выполнять требования норм международного гуманитарного права и положить конец "бесчеловечным" действиям в отношении мигрантов в Эгейском море", - говорится в заявлении.

Турция продолжит поддерживать суверенное право на равенство и равный международный статус турок-киприотов, говорится далее в документе.