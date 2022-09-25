Сильное землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в воскресенье в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился в 71 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.