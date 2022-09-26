https://news.day.az/world/1498291.html В Швейцарии одобрили повышение пенсионного возраста для женщин
В Швейцарии одобрили повышение пенсионного возраста для женщин
Швейцарцы проголосовали на референдуме за повышение возраста выхода на пенсию для женщин с 64 до 65 лет и увеличение налога на добавленную стоимость для покрытия дефицита средств в пенсионных фондах.
Об этом сообщает телеканал RTS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Женщины будут работать до 65 лет, как и мужчины. Граждане одобрили оба элемента пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста для женщин в итоге поддержали 50,6 процента участников голосования, а увеличение НДС - 55,1 процента", - отметил RTS.
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