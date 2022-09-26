США будут поставлять Европе более 1 млн баррелей нефти ежедневно

США будут ежедневно поставлять в страны Европы свыше 1 млн баррелей нефти с целью заменить российское топливо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора компании-нефтетрейдера Vitol ("Витол") Рассела Харди, сделанное на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции, передает Day.Az.

По его словам, российскому сырью предстоит покинуть Великобританию, США и Европейский союз.

"Оно будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придется продавать со скидкой", - высказал мнение Харди.