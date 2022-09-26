Германия и ОАЭ заключили контракт на поставки сжиженного газа в Германию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян подписали соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. Это было сделано, когда глава немецкого правительства находился с визитом в ОАЭ, передает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию компании RWE. По информации телеканала, эта компания поставит первую партию СПГ в конце 2022 года в рамках пробной операции: газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере Германии.