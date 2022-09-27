Испания введет новый вид визы

Испания планирует выдавать визы "цифровых кочевников", дающие гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность работать в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Визы будут предлагаться людям, которые удаленно работают на предприятиях за пределами Испании и получают не более 20% своего дохода от испанских фирм.

Поскольку закон еще не принят, еще предстоит проработать некоторые детали, но ожидается, что виза - по сути, вид на жительство - будет первоначально действовать в течение одного года с возможностью продления на срок до пяти лет в зависимости от обстоятельств заявителя. Близкие родственники, такие как супруг или дети, имеют право присоединиться к заявителю.

Кандидаты должны быть из-за пределов Европейской экономической зоны и иметь возможность продемонстрировать, что они работали удаленно не менее года. У них должен быть трудовой договор или, если они фрилансеры, они должны показать, что они регулярно работают в компании за пределами Испании.

Они также должны продемонстрировать, что они зарабатывают достаточно, чтобы быть самодостаточными, и что у них есть адрес в Испании. Придется ли им проходить проверку на наличие судимостей, пока неясно.

В течение первых четырех лет они будут облагаться налогом по ставке 15%, а не по стандартной базовой ставке 25%.

Испания присоединяется к 15 другим европейским странам, которые предлагают ту или иную версию цифровой кочевнической визы. В каждой стране свои условия.