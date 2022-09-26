Стрельба в российской школе, есть погибшие и раненые

12:28

В Ижевске в результате стрельбы в школе №88 погибли шесть человек, около 20 пострадали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии, передает Day.Az.

"На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

Тело мужчины, устроившего стрельбу, обнаружили, он покончил с собой, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - сказали в пресс-службе.

Утром в понедельник в школе №88 столицы Удмуртии произошла стрельба. На место прибыл глава республики Александр Бречалов, работают все спецслужбы и медики. Жертвы есть среди учеников школы, также установлено, что погиб охранник.

Школа №88 находится в центре Ижевска недалеко от здания городской администрации. Согласно информации группы учебного заведения в соцсетях, школа была создана в 1994 году, сейчас в ней обучаются 982 ученика, работают 80 учителей.

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12:14

Шестеро детей пострадали в результате стрельбы в школе на Пушкинской улице в Ижевске, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным собеседника телеканала, четверо детей ранены во время стрельбы, еще двое получили травмы во время эвакуации.

Кроме того, погиб охранник образовательного учреждения.

По неподтвержденной пока информации, открывший стрельбу мужчина покончил с собой. Эти данные уточняются.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в МВД Республики Удмуртия.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места инцидента.