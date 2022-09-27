Женщины устроили ожесточенную драку за мужчину во дворе Петербурга

Ожесточенная борьба за мужчину развернулась в одном из дворов Петербурга. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, одна женщина сидит верхом на другой и неистово рвет на ней волосы.

Соперница отбивается как может и пытается сбросить обидчицу, однако у той значительное преимущество в весе. В добавок ко всему поверженная девушка еще и получила ногой по лицу.

Наконец очевидцам, включая мужчину, за которого вероятно и шла борьба, удалось разнять драку. Только все собрались расходиться, как едва не начался второй раунд - проигравшая жаждала отмщения и попыталась взять реванш.

В итоге новый поединок так и не состоялся, девушки разошлись.