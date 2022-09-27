https://news.day.az/world/1498428.html Женщины устроили ожесточенную драку за мужчину во дворе Петербурга - ВИДЕО
Женщины устроили ожесточенную драку за мужчину во дворе Петербурга - ВИДЕО
Ожесточенная борьба за мужчину развернулась в одном из дворов Петербурга. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, одна женщина сидит верхом на другой и неистово рвет на ней волосы.
Соперница отбивается как может и пытается сбросить обидчицу, однако у той значительное преимущество в весе. В добавок ко всему поверженная девушка еще и получила ногой по лицу.
Наконец очевидцам, включая мужчину, за которого вероятно и шла борьба, удалось разнять драку. Только все собрались расходиться, как едва не начался второй раунд - проигравшая жаждала отмщения и попыталась взять реванш.
В итоге новый поединок так и не состоялся, девушки разошлись.
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