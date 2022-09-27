Утечки газа вновь зафиксированы на «Северном потоке – 1»

Утечки газа зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, сообщило Морское управление Дании.

Эти точки, где произошла утечка газа, соответствуют маршруту прохождения газопровода "Северный поток - 1", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что вокруг мест утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

Накануне вечером было зафиксировано падение давления на обеих нитках газопровода "Северный поток - 1".

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки газопровода "Северный поток - 2".

Позднее в Nord Stream 2 AG уточнили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании рядом с островом Борнхольм.