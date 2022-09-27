Крупные производители мяса в Британии смогли избежать уплаты огромных налогов

Мировые производители мяса смогли избежать уплаты многомиллионных налогов в Британии. Об этом пишет британская The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что мегакомпании, включая KFC, курицу Nando и органический ассортимент Sainsbury, стали использовать офшорные компании, чтобы избежать уплаты многих миллионов фунтов стерлингов в качестве налогов в Британии.

По данным издания, некоторые компании смогли сократить налоговые отчисления, изменив структуру компании и кредитов ради использования преимуществ различных налоговых систем.

The Guardian добавили, что такая схема вполне легальна и за последние несколько десятков лет она серьезно распространилась, так как бухгалтеры компаний открывают возможности для уменьшения налоговых счетов. Все это приводит к тому, что организации могут законно и на серьезную сумму сократить размер уплачиваемых налогов.