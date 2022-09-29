В Великобритании наблюдают рекордный рост цен на продукты

Стоимость продовольственной корзины в британских супермаркетах в сентябре в среднем по стране выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные приводит в среду телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам экспертов, цены на продукты достигли рекордных показателей с 2005 года, когда впервые начали подсчитывать стоимость продовольственной корзины. Рост цен связан с продовольственным и энергетическим кризисами, которые привели к резкому повышению цен на корма для животных, удобрения, растительное масло и логистику.

Как утверждает представитель Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон, "ретейлеры столкнулись с небывалым ростом счетов за электроэнергию, мировых цен на сырье и транспортных расходов, что отражается на итоговой стоимости продуктов". Правительство, по ее мнению, "должно срочно принять меры, чтобы оказать помощь домохозяйствам".

По данным Sky News, миллионы домохозяйств уже задолжали по счетам за продукты, взятые в кредит.