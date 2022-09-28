https://news.day.az/world/1498967.html Крупный пожар в Китае - много погибших
Крупный пожар в Китае - много погибших
В среду в одной из закусочных в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) произошел пожар, во время которого погибли 17 человек, еще 3 получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили муниципальные власти.
Как говорится в заявлении муниципальных властей, пожар произошел в одной из закусочных в городе Чанчунь.
Пострадавшие в пожаре госпитализированы. Надлежащие структуры выясняют причину произошедшего.
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