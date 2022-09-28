Крупный пожар в Китае

В среду в одной из закусочных в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) произошел пожар, во время которого погибли 17 человек, еще 3 получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили муниципальные власти.

Как говорится в заявлении муниципальных властей, пожар произошел в одной из закусочных в городе Чанчунь.

Пострадавшие в пожаре госпитализированы. Надлежащие структуры выясняют причину произошедшего.