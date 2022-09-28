В России полицейский спас упавшего под колеса поезда мужчину

Полицейский спас упавшего под колеса поезда пассажира. Инцидент произошел на станции Коноша в Волгоградской области.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина едва не лишился ног при попытке заскочить в тронувшийся поезд: он попытался запрыгнуть на ходу, но сорвался с подножки и упал под набирающий ход вагон. От неминуемой гибели пожилого мужчину спас старший сержант полиции Юрий Денисов, который в буквальном смысле выдернул мужчину из-под колес. Героя наградили медалью "За доблесть в службе".