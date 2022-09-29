Иран и «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном производстве машин

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что власти Исламской Республики желают заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве машин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении", - отметил он.

По словам Манеша, в истории еще никогда не было такого положения, когда эти два государства настолько сблизились друг с другом.

"Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", - сказал он в ответ на вопрос, возможно ли заключить соглашение между "АвтоВАЗом" и Ираном для совместного производства автомобилей.