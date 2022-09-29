Около 8 млн британцев сократили расходы на еду

Около 8 млн британских домохозяйств с трудом справляются со счетами за телекоммуникации, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные медиарегулятора Ofcom, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последний год число семей, пытающихся справиться со своими счетами за мобильную связь и домашний интернет, удвоилось - с 15% до 29%, пишет издание. По информации Ofcom, каждая седьмая семья в Британии сократила расходы на другие области, в частности продукты питания и одежду, чтобы позволить себе пользоваться услугами связи, в то время как 9% вообще отказались от этих услуг.

В связи с этим медиарегулятор призвал крупнейшие телекоммуникационные компании пересмотреть запланированное на весну повышение цен, которое приведет к росту инфляции.