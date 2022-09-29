Страны Европы могут столкнуться с отключением связи

Страны Европы могут предстоящей зимой столкнуться с отключением мобильной связи в связи энергетическим кризисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.

"Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", - уточнил собеседник издания.

По словам ряда операторов мобильной связи, сейчас ведется совместная работа с правительствами в целях исключения проблем с коммуникацией, а также обеспечения критически важных услуг.

Предварительно, Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.

Не исключается, что страны Европы "привыкшие к бесперебойной подаче питания" столкнутся с нехваткой резервных систем.