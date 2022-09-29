«Калашников» побил рекорд по производству стрелкового оружия

Концерн "Калашников" увеличил выпуск стрелкового оружия на 40% в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна, передает Day.Az.

Отмечается, что существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия удалось достигнуть благодаря экспортным контрактам на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Сообщается, что уже в сентябре "Калашников" достиг уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт равный всему показателю за 2021 год.

В пресс-службе подчеркнули, что текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за 20 лет.