США выделят Чехии более $100 млн на модернизацию армии

США направят Чехии $106 млн для модернизации армейской техники и частичной компенсации военных поставок на Украину, сообщает пресс-служба Минобороны республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что $100 млн будет выделено из программы Foreign Military Financing (FMF), предназначенной для модернизации иностранных вооруженных сил, еще $6 млн выделяются для нужд создаваемого в чешской армии подразделения кибернетической защиты.

Чешский премьер Петр Фиала заявил, что это поможет ускорить модернизацию национальной армии. По его словам, таким образом, Чехия сможет "еще лучше и быстрее" компенсировать военные материалы, которые "подарила украинским друзьям", также это поможет ускорить модернизацию армии Чехии.