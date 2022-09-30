В результате событий в иранском Захидане погибли 19 человек

По меньшей мере, 19 человек погибли и 15 получили ранения сегодня в результате событий, произошедших в городе Захидан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает Государственное информационное агентство Ирана.

Согласно информации, также ранены 16 сотрудников полиции.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.