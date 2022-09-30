Трансляцию брифинга генсека НАТО на YouTube прервали кадрами с Красной площади

Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на YouTube-канале Deutsche Welle (DW, признан Минюстом РФ иноагентом) была прервана записью выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.

Как ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС, затем, отмечает корреспондент агентства, трансляцию прервали переключением в студию на ведущего, который сообщил о "технических проблемах" и "очень странном стечении обстоятельств". Через несколько секунд на экраны вернулся генсек Североатлантического альянса.