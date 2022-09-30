В Иране убит полковник КСИР

Начальник управления безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провинции Систан и Белуджистан полковник Али Мусави был убит сегодня во время инцидентов в городе Захидан, сообщил IRNA информированный источник, передает Day.Az.

По его словам, в результате инцидента пострадали еще три сотрудника КСИР.

Отметим, что, по меньшей мере, 19 человек погибли и 15 получили ранения в результате инцидентов, произошедших сегодня в городе Захидан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Напомним, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.