Турция заполнила подземные хранилища природным газом

Турция завершила подготовку к зиме, заполнив подземные хранилища природным газом

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Последние приготовления к зиме уже завершены. Наши подземные хранилища природного газа в Силиври и Туз-Гёлю заполнены на 100 процентов", - отметил министр.