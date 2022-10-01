https://news.day.az/world/1499712.html Турция заполнила подземные хранилища природным газом
Турция заполнила подземные хранилища природным газом
Турция завершила подготовку к зиме, заполнив подземные хранилища природным газом
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
"Последние приготовления к зиме уже завершены. Наши подземные хранилища природного газа в Силиври и Туз-Гёлю заполнены на 100 процентов", - отметил министр.
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