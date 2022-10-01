Законопроект о членстве Ирана в ШОС отправлен в парламент

Президент Ирана Эбрахим Раиси подписал законопроект "О присоединении Исламской Республики Иран к Шанхайской организации сотрудничества" и направил его в парламент для одобрения, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Законопроект о присоединении был представлен в парламент для юридического процесса после проверки в кабинете министров.

Присоединение Ирана к ШОС, которая является крупнейшим региональным рынком в мире, преследуется администрацией в попытке гарантировать национальные интересы и разработать сбалансированную внешнюю политику.

ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в Шанхае, Китай, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. В настоящее время в региональную экономическую организацию входят восемь государств - Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.