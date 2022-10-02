В Греции начали проводить подводные свадьбы

Муниципалитет острова Алонисос в Греции начал проводить подводные бракосочетания на морском дне. Как передает Day.Az, об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Алонисоса Петрос Вафинис.

По его словам, 29 августа по инициативе муниципалитета было проведено первое подводное бракосочетание молодой пары у берега Алонисоса на глубине 5 метров. Невеста была, как полагается, в белом свадебном платье, но, как и другие участники церемонии, с аквалангом за спиной и с маской на лице. "Это был, конечно, гражданский брак, - сказал Вафинис. - Этому предшествовал сделанный муниципалитетом в День святого Валентина призыв к организации подводных свадеб, который сразу же вызвал интерес молодых пар. Наша цель - "открыть" новый рынок [подводных бракосочетаний] для Греции и острова".

Мэр рассказал, что под водой все прошло по утвержденным правилам: Вафинис показывал молодым пластиковые таблички с текстом регистрации брака, а молодые подтверждали свои обещания жестами и табличкой с надписью "Я согласен" на фоне красного сердечка. "Петрос и Мирто обменялись клятвами вечной любви и верности на нашем очаровательном морском дне, - сказал мэр. - Я взял на себя обязательство поженить эту пару как мэр Алонисоса, поскольку я получил сертификат дайвера, чтобы проводить свадьбы в сине-зеленых водах нашего острова. На дне с нами также находились две подружки невесты, председатель нашей Комиссии по туризму Мария Агаллу, которая взяла на себя организацию свадьбы, а также три инструктора по дайвингу, добровольно предоставленные дайвинг-центром острова". По словам мэра, "весь ритуал был соблюден в точности с использованием специальных табличек со всеми формальностями гражданского брака, а молодожены под водой на мгновение сняли маски после обмена клятвами для своего первого свадебного поцелуя". Свадьбу снимал оператор с помощью подводной камеры, а трансляция шла в прямом эфире на большом экране, установленном на пляже для гостей. Ее также можно было смотреть с мобильного телефона.

На вопрос, почему он решил организовывать подводные заключения брака, Вафинис ответил: "Для всех нас на Алонисосе морское дно - это философия жизни. Все меняется под водой. Достаточно привести вам в пример неописуемые чувства, которые "затопили" меня на дне во время свадьбы. В идеальных условиях покоя, предлагаемых подводной природой, время останавливается, и этот волшебный момент создается исключительно для молодой пары".

Мэр отметил, что благодаря подводному бракосочетанию появился новый опыт и для дайвинг-туризма, а обучиться навыкам использования акваланга оказалось достаточно просто. "Практически говоря, молодой паре потребовалось всего несколько часов попрактиковаться погружаться под воду, а уроки и оборудование были предложены дайвинг-агентством бесплатно. Таким образом, мы предлагаем новый вид проведения бракосочетания, близкий к природе, с оригинальностью и минимальными затратами! Мы верим, что подобные новшества могут найти отклик в будущем и у других новых молодых пар, как в Греции, так и за рубежом", - сказал Вафинис.

По его мнению, "дайвинг-туризм может стать ведущей альтернативной формой туризма в Греции в ближайшие годы, если будет использован потенциал страны". "Речь идет об особой форме туризма, которая привлекает преданных путешественников с приличным доходом, с высокой частотой посещений за границей и склонностью делать новые поездки в места подводного плавания", - пояснил мэр.