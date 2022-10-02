Беспорядки на стадионе в Индонезии, погибли более 120 человек

Не менее 127 человек погибли в результате беспорядков на стадионе в Маланге в Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила радиостанция Elshinta на странице в Twitter.

По данным полиции, среди погибших два полицейских.

Как сообщает портал CNN Indonesia, беспорядки вспыхнули после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая". Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, в результате чего начались паника и давка.