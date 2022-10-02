Почему в России заблокировали SoundCloud?

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud из-за публикации недостоверной информации о спецоперации в Украине, соответствующий релиз имеется в распоряжении Gazeta.ru, передает Day.Az.

"Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат", - уточнили в ведомстве.

В РКН отметили, что в случае удаления запрещенной информации ресурс разблокируют. В адрес владельца сервиса были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации, указали в РКН.