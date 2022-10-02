Британия закупит корабли для защиты трубопроводов из-за диверсий на «Северных потоках»

Великобритания намерена приобрести два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и кабелей, после утечек газа на газопроводах "Северный поток".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов", - сказал Уоллес во время выступления на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

По его словам, речь идет о многофункциональном гидрографическом корабле.

Минобороны Британии намерено приобрести эти корабли за рубежом до конца 2022 года. Их введение в состав ВМС страны планируется к концу 2023 года.