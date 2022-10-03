Мужчина жестоко избил девушку в Красноярске. Инцидент произошел ночью в Советском районе города по проспекту Металлургов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видео можно заметить, как злоумышленник волочит девушку по асфальту. Затем он наносит потерпевшей, несмотря на ее сопротивление, многочисленные удары руками и ногами, в том числе и по голове.

Избиение девушки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Данную запись во время интернет-мониторинга обнаружили сотрудники регионального МВД. При этом сообщения и заявления по данному происшествию в полицию не поступали.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят и опросят возможных очевидцев избиения девушки и участников происшествия, а также выяснят его причины.